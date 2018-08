La compagnia telefonica Tre sta registrando un down di rete in tutta Italia. Il 10 luglio scorso un down delle reti Tre e Wind era andato avanti per tutto il giorno. La mappa delle interruzionid di Downdetector dice che le segnalazioni di problemi alla rete e di impossibilità a utilizzare il telefono arrivano da tutto il paese.

La rete Tre down in tutta Italia

Ovviamente anche sui social network le segnalazioni che riguardano la rete Tre e il mancato funzionamento sono tantissime. In molti segnalano l’impossibilità di utilizzare la rete per lavoro, mentre c’è chi segnala che però continuano ad arrivare regolarmente le telefonate del servizio clienti per gli aggiornamenti delle offerte.

Qualche utente segnala che una delle due schede tre di cui è in possesso funziona regolarmente o che anche per chi si trova nella stessa zona i problemi sono diversificati.

La compagnia telefonica non ha effettuato alcuna comunicazione attraverso i suoi canali social. Anche durante il blackout dello scorso luglio si andò avanti per ore senza comunicazioni. Le associazioni dei consumatori intanto affilano le armi per chiedere la risoluzione del contratto senza penali. Alcuni accusano anche la fusione con Wind come causa principale dell’inizio dei disservizi della rete Tre.

Leggi sull’argomento: La discesa delle tariffe telefoniche