Marco Travaglio spiega perché Salvini è ostaggio di Savoini

Marco Travaglio sul Fatto di oggi parla dei rubli alla Lega e della storia che coinvolge Matteo Salvini e Gianluca Savoini, spiegando perché il Capitano se ne sta così acquattato e nascosto sulla vicenda tanto da dire balle e scappare dai giornalisti:

Ora Salvini avrebbe un’unica, strettissima via d’uscita dal vicolo cieco in cui s’è cacciato con simili personaggi e cotante bugie: ammettere che Savoini era membro delle sue delegazioni ufficiali, ma mai era stato da lui autorizzato a trattare questioni finanziarie; e poi espellerlo su due piedi dalla Lega per aver tradito la sua fiducia, messo nei guai il partito e in imbarazzo il governo. Perché non lo fa? Evidentemente perché non può. E perché non può? Forse perché Savoini e Salvini sanno qualcosa che non ci hanno ancora detto e temono emerga dalle indagini dei pm di Milano o di altre registrazioni, di quell’incontroo di altri precedenti o successivi?