Come Travaglio smentisce il Fatto (e sé stesso) su Salvini, Trump e Putin

Ieri Marco Travaglio aveva un pensiero stupendo in testa: l’alleanza tra Lega e Partito Democratico con il M5S (e il Fatto) all’opposizione. Oggi invece il direttore se la prende con i giornaloni (un termine caro al suo maestro Montanelli) che sventolano il pericolo Trump nei confronti del povero Matteo Salvini. Perché, è la tesi di Travaglio, Corriere, Repubblica e Stampa così si autosmentiscono visto che fino a ieri dicevano che il Capitano era agli ordini di Putin:

Immaginate il nostro spaesamento quando ieri abbiamo scoperto che era tutto uno scherzo. “Salvini si piega all’agenda Trump”,“Pompeo fa accettare al vicepremier l’agenda di Trump su Cinae Russia”(La Stampa ), “L’amicone americano…non incontra Trump, ma si offre come unico partner italiano affidabile”,“Salvini a lezione da Trump: ‘Noi i più vicini agli Usa’” (Repubblica), “Salvini a Washington vede Pence e Pompeo: i nostri Paesi mai così vicini”(Corriere della Sera), “Salvini porta a Trump la testa dei grillini”(il Giornale). Ma come, quel gran figlio di Putin si mette il parrucchino color pannocchia e si trumpizza così, di punto in bianco?

E i fiumi d’inchiostro versati dai nostri strateghi sulla quinta colonna dei russi per scardinare l’Europa e l’Occidente: non avranno disboscato mezza Amazzonia per niente? E i signorini grandi firme che annunciavano l’imminente sbarco dei cosacchi in Italia a bordo del Carroccio per abbeverare i cavalli alla fontana di piazza San Pietro: non ci avranno spaventati invano?

E i troll russi che– non contenti di aver subornato gli inglesi pro Brexit e il popolo italiano contro Renzi e pro M5S&Lega –la notte del 27 maggio 2018 avevano assaltato il Quirinale per spodestare il nostro Presidente con l’hashtag eversivo #Mattarella dimettiti in combutta con Salvini, Di Maio, la Casaleggio e l’Internazionale Sovranista?