Travaglio e la carta igienica con la faccia di Renzi

Sta circolando molto sui social network una foto che mostra un intervento televisivo di Marco Travaglio mentre alle sue spalle fa bella mostra un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi. A ben guardare vicino al rotolo c’è anche una “cartolina” sempre con la faccia di Renzi e un segnale di divieto vicino a quello che sembra un mucchio di escrementi fumanti. Un’immagine molto simile a qualche meme pubblicato su Facebook.

La foto è ovviamente vera e si riferisce all’intervento del direttore del Fatto Quotidiano a Tagadà di ieri.

I rotoli di carta igienica con la faccia dei politici però non sono certo una novità: su eBay un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi è attualmente in vendita per 3,90 euro. Nel 2014 tra l’altro fu Piero Pelù dei Litfiba a pubblicare un suo scatto con la carta igienica di Renzi (il modello era diverso) su Facebook. Volendo, sempre su eBay, si possono comprare rotoli di carta igienica con la foto di Obama e di Putin. Il prezzo (e il venditore) è lo stesso. A Napoli nel 2013 se ne vendevano tantissime con le facce di tutti i politici ma anche degli allenatori di calcio. Ultimamente a Napoli si è venduta carta igienica con la faccia di Salvini.

