La reazione che non ti aspetti da Mattarella di fronte al deputato che lo voleva aiutare con il trasloco

Erano partiti in sedici nel tentativo di convincerlo ad accettare il bis. Poi sono saliti solamente in tre, in rappresentanza dei partiti che – dopo giorni di vuoto pneumatico per la scelta del suo successore al Colle – hanno optato per confermare la sua figura al Quirinale. A raccontare i retroscena del giorno in cui si è deciso chi votare come nuovo-vecchio Presidente della Repubblica è stato il deputato di Forza Italia (nonché presidente della Federazione Italiana Nuoto) Paolo Barelli che, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha anche detto di essersi messo a disposizione per il trasloco di Mattarella.

Trasloco Mattarella, la risposta a un deputato che voleva aiutarlo

Perché tra i tanti retroscena delle ultime elezioni per il Quirinale, quello che ha attirato l’attenzione dei social è sicuramente rappresentato dalla storia di quell’appartamento, nel quartiere Pinciano, in cui si sarebbe voluto spostare Sergio Mattarella alla fine del suo settennato. E il trasloco dal Quirinale in quella abitazione – non distante dalla casa della figlia – è rinviato per causa di forza maggiore e di necessità per il Paese. Insomma, un cambio di piano. E Paolo Barelli ha raccontato come è andata la “trattativa” tra il gruppetto di parlamentari e il Capo dello Stato.

“Mi sono permesso di fargli una battuta scherzosa: ‘Naturalmente agli scatoloni ce pensamo noi. Mettemo apposto tutto noi’”.

Una battuta a cui Mattarella ha risposto con un sorriso. Paolo Barelli, però, ha anche insistito proprio per tentare di rendere un po’ più leggera una situazione tesa per diversi giorni.

“Poi io dopo sono andato da lui per dirgli che la mia era una battuta scherzosa. ‘Ma se vole je famo pure er trasloco’, ho aggiunto. ‘Faccio da solo’, ha risposto ridendo. È un uomo molto gentile”.

Talmente gentile da rimettere nel cassetto i suoi piani per rispondere, ancora una volta, alla chiamata.

(Foto IPP/spgr)