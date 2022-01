Perché Laura Mattarella è la first lady

Mai una parola fuori luogo o una dichiarazione data in pasto alla stampa e ai social. È la figlia del vecchio e nuovo Presidente della Repubblica, rimanendo sempre nell’ombra senza dare adito a pettegolezzi di qualsiasi sorta. Ed è proprio Laura Mattarella a ricoprire, anche nelle occasioni ufficiali, il ruolo di first lady al fianco del padre. Un figura sobria, come suo papà, che ha interrotto il suo lavoro da avvocato per accompagnarlo e assolvere a quel ruolo di prestigio. E nei giorni scorsi era pronta a tornare alla sua attività, ma la scelta del Parlamento ha costretto lei e suo padre e cambiare i piani in corsa.

Laura Mattarella, perché è lei la first lady italiana

Perché è proprio Laura Mattarella a essere first lady. Un ruolo che, purtroppo, non ha mai potuto ricoprire Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Mattarella deceduta il 1° marzo del 2012 dopo una lunga malattia. All’epoca di questa grave perdita, l’attuale Presidente della Repubblica non era ancora in odore di Quirinale, ma la sua chiamata avvenne tre anni dopo. E ora la storia si è ripetuta. E in questa ciclicità torna in auge anche il nome di sua figlia, sorella di due fratelli (Bernardo e Francesco), che accompagna – come da protocollo – il padre nelle occasioni ufficiale.

Sempre al suo fianco, come da sette anni a questa parte. L’abbiamo vista, per esempio, di recente alla prima de La Scala di Milano. E non solo. Perché quel ruolo da first lady l’ha tenuta lontana dal suo lavoro di avvocata amministrativista, fin dalla prima nomina del padre al Colle. Fuori dal lavoro, ma vicina alla famiglia (è sposata con Cosimo Comella, che lavora come dirigente nel Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la Privacy, con cui ha dato alla luce tre figli, Manfredi, Maria Chiara e Costanza).

Non è un unicum

E per altri sette anni, a meno di colpi di scena in corso d’opera, continuerà a ricoprire il ruolo di first lady. Una figlia e non una moglie, come accaduto già due volte nel corso della storia della Repubblica italiana. La prima fu Ernestina Saragat Santacatterina che affiancò il padre Giuseppe nel corso del suo mandato. Poi, più in là nel tempo, toccò a Marianna Scalfaro che accompagnò il settenato del padre Oscar Luigi. Entrambi vedovi, come Sergio Mattarella. Ma tutti e tre accomunati da quelle figlie diventate first lady per esigenze protocollari. Un ruolo ricoperto con grande sobrietà.

(Foto IPP/Francesco Ammendola)