La dietologa che “inventa” i cibi anti-Coronavirus

I NAS dei Carabinieri di Torino hanno segnalato alla procura una dietologa professionista del vercellese che diceva di poter fornire informazioni su una presunta alimentazione corretta per evitare il contagio da Coronavirus e, addirittura, su sei cibi che invece avrebbero favorito la malattia. Il Corriere di Torino fa sapere che la dietologa è stata segnalata alla Procura della Repubblica per le connesse ipotesi di reato e alle autorità sanitarie e amministrative per la rimozione del messaggio pubblicitario ingannevole. Nel contempo il nucleo Nas di Torino sta seguendo anche la vendita presso farmacie online di integratori e farmaci presentati con caratteristiche in grado di curare dal coronavirus.

Su twitter l’Arma dei Carabinieri fa un appello richiamando all’«attenzione ai tentativi di speculazione su #Covid 2019: #Carabinieri #NAS segnalano messaggi promozionali privi di fondamento scientifico su ipotetici rimedi naturali per rafforzare il sistema immunitario contro il virus. Attenzione alle truffe, non esitare a contattarci». Nei giorni scorsi una truffa ai danni della popolazione era stata scoperta dalla Guardia di Finanza che aveva rintracciato on line siti che proponevano in vendita fino a 5mila euro kit per difendersi dal coronavirus e integratori alimentari in grado di contrastare l’infezione.