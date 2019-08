E Topolino asfalta di nuovo Salvini

Qualche tempo fa Matteo Salvini ha rimediato l’ennesima figura di emmenthal su Twitter dicendo, con le sue solite battute da simpatico cavernicolo, che preferiva Topolino a l’Espresso e trovandosi lo sceneggiatore di Topolino Roberto Gagnor a rispondergli “Allora ci legga. Nelle nostre storie troverà cose interessanti: fantasia, cultura, tolleranza, apertura verso gli altri, coerenza, universalità”.

Ieri Salvini l’ha rifatto di nuovo. L’ormai ex ministro dell’Interno ha detto che non si aspettava di trovarsi “i renziani pronti a votare per il governo di Pippo e Topolino” per paura di andare alle elezioni.

E anche stavolta si è trovato qualcuno di Topolino a rispondergli. Stavolta si tratta di Francesco Artibani, fumettista e sceneggiatore dal 1992 e “fra i più tenaci innovatori dell’universo Disney italiano della penultima generazione”, anche se non collabora più da tempo con la Walt Disney.

Il tweet è stato ripreso dall’attuale sceneggiatore di Topolino Roberto Gagnor, che l’aveva asfaltato l’altra volta:

