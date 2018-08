Tony Nelly: la storia del ragazzo che ha perso il lavoro per il Decreto Dignità

Ieri ha girato molto su internet il tweet di un ragazzo che usava il nickname Tony Nelly, il quale ha fatto sapere al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio di aver perso il lavoro a causa del Decreto Dignità: “Oggi mi hanno confermato che da settembre sarò finalmente un disoccupato. Non è che per caso Boeri aveva ragione? Ma tanto io aspetto il suo reddito di cittadinanza, no?”.

Dopo la pubblicazione di un articolo di Repubblica sulla vicenda l’account è stato messo sotto protezione dal suo utilizzatore, mentre le foto di altri status continuavano a circolare, compresi quelli in cui l’utente spiegava che il Decreto Dignità era uno dei motivi della conclusione del suo rapporto di lavoro, come gli aveva detto la stessa responsabile parlando anche di questioni riorganizzative.

Una storia molto simile a quella della Nestlé, dove alcuni precari sono stati licenziati dopo 15 anni di rinnovi consecutivi di contratti, ma che è stata anche messa in dubbio a più riprese su Twitter.

Oggi la Stampa riporta la vicenda scrivendo che il proprietario dell’account si chiama Simone e ha 32 anni, pubblicando anche la foto profilo che si trovava su Twitter e riprendendo le dichiarazioni di ieri:

In poche ore il post ottiene una valanga di «like» e viene retwittato da oltre 1600 utenti, incluso il governatore Pd del Lazio Nicola Zingaretti. Centinaia i messaggi di solidarietà e incoraggiamento. «Mi auguro che lei possa trovare un’altra occupazione! Un grosso in bocca al lupo», scrive Flavio Corsinovi. «Spero troverai di meglio. Mai abbattersi, tieni duro», rincara Mara. In molti si sentono accomunati dallo stesso destino. «Temo che a dicembre toccherà la stessa sorte anche a me», confida Monica.