Sulla questione di Venezia “sono stufo delle stupidaggini di Salvini, ha il mio numero può tranquillamente chiamarmi. Se avesse fatto una telefonata al ministro dei Trasporti questo gli avrebbe permesso di non sparare stupidaggini”. Lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli intervistato da Zapping su Rai Radio1, sottolineando che “i cittadini italiani meritano persone coerenti che danno risposte ai problemi”. “Toninelli non ha bloccato niente e gli italiani lo devono sapere”, ha aggiunto.

Toninelli e le stupidaggini di Salvini

Non solo: stamattina il ministro è tornato all’attacco sullo stesso tema, ovvero le stupidaggini. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo”, ha detto a Radio24.

In pratica il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti continua con la sua polemica frontale nei confronti del leader della Lega mentre il MoVimento 5 Stelle ha già deciso il suo sacrificio per dare tutto il potere a Salvini, secondo la nuova strategia di Di Maio (LOL). Per il ministro “lo sblocca cantieri è il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggeremo”, aggiunge il ministro. Il M5S ha perso le elezioni perché tanti suoi elettori non sono andati a votare per l’alleanza con Salvini. L’ideona grillina è fargli fare le cose con i loro voti. Finirà malissimo.

