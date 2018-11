Toninelli e i 180 milioni per le buche di Roma spariti

180 milioni per riparare in tre anni le buche di Roma (questo sì, un vero “piano Marshall”) sono stati cancellati dalla manovra finanziaria del governo. I tecnici del ministero dell’Economia, non a caso odiati dal MoVimento 5 Stelle come il caso Garofoli conferma, hanno rifiutato lo stanziamento sbattendo la porta in faccia sia a Virginia Raggi che a Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti, che all’interno del governo si era fatto carico di presentare la richiesta al Mef nella quale si prevedeva «l’erogazione diretta a Roma capitale di 60 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in considerazione della particolare autonomia e del ruolo di Roma capitale, a fronte di una situazione manutentiva della viabilità della città che soffre di decenni di mancati interventi». Della storia parla oggi Mauro Favale su Repubblica:

Nonostante l’accorato appello, però, soldi per le buche di Roma, da parte del governo, non ce ne sono, con i fondi impegnati per lo più sul reddito di cittadinanza o sulla quota 100 per le pensioni. E così, la capitale (e la Raggi) restano all’asciutto nonostante il “tour” dei ministeri portato avanti nei mesi scorsi dalla sindaca che sperava in un aiuto un po’ più concreto da parte dell’esecutivo “amico”. «Il governo ha iniziato a staccare la spina alla Raggi ben prima del 10 novembre», attacca il capogruppo Pd Giulio Pelonzi.