Toninelli, il Vos Thalassa, l’incrociatore e il rimorchiatore

Nelle more del caso Vos Thalassa scoppiato ieri notte e ancora in via di soluzione c’è sempre da segnalare la competenza del ministro Danilo Toninelli: poco fa il responsabile delle infrastrutture su Twitter ha scritto che il Vos Thalassa è un incrociatore:

In realtà però il Vos Thalassa è un rimorchiatore e poco fa Toninelli su Facebook ha fatto sapere di aver finalmente colto la differenza:

Intanto, dopo il racconto di presunte minacce da parte dei naufraghi nei confronti dell’equipaggio dopo l’arrivo della guardia costiera libica in zona, la Guardia Costiera italiana è intervenuta con la nave Diciotti, che ha preso in carico i naufraghi: il ministro fa anche sapere che “i responsabili delle gravissime minacce ne risponderanno di fronte alla giustizia”, confondendo, come spesso capita al M5S, il potere esecutivo con quello giudiziario. Ma lo spettacolo non è finito qui. Perché il Viminale nel frattempo ha fatto sapere che “il trasbordo sulla Diciotti dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa è stato autorizzato dal comando generale delle capitanerie di porto” e che “non sta dando indicazioni sul porto d’arrivo dell’imbarcazione della Guardia costiera”. Il salvataggio e il trasbordo sulla nave della Guardia costiera italiana ‘Diciotti’ dei 66 migranti che erano stati recuperati inizialmente dal mercantile Vos Thalassa è avvenuto in acque SAR libiche e lo stesso Salvini ai microfoni di Sky Tg 24 non sembra entusiasta del dipanarsi della vicenda: “Non vedo perché una nave italiana debba entrare in acque libiche. Andro fino in fondo”. Sull’eventuale attracco “vi posso dire che ci stiamo ragionando e se qualcuno scenderà lo farà per andare in galera, se ci sono state delle minacce”. Il ministro Toninelli vuole invece che la Diciotti arrivi in un porto italiano, visto che sostiene che la magistratura italiana dovrà intervenire (e sarebbe impossibile che questo succedesse senza l’approdo). Per questo, mentre Salvini nega che ci siano attriti nel governo e però il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca i ministri dell’Interno, della Difesa e degli Esteri (non Toninelli), la situazione sembra invece piuttosto calda. E anche i commenti su Facebook ne risentono: