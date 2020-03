Tirrenia ferma i traghetti per la Sardegna

A causa della crisi di Tirrenia la Sardegna può restare tagliata fuori dai collegamenti con il continente. Ieri è arrivato l’annuncio del sequestro dei conti correnti della Cin, la società che fa capo alla famiglia Onorato, da parte dei commissari della Tirrenia in amministrazione straordinaria. A quel punto la compagnia ha annunciato blocco delle corse da parte di Tirrenia e la ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha convoato per oggi il presidente del gruppo Moby-Tirrenia Vincenzo Onorato, anticipandogli che «la pazienza ha un limite e che il limite è stato superato».

Il fatto è che la società ha altri problemi e un contraddittorio aperto con i titolari del bond da 300 milioni che gli contestano la gestione e conti sempre più critici. La Tirrenia in amministrazione straordinaria è ciò che resta della flotta di Stato e ha un credito con i nuovi azionisti. E qui si arriva al punto: dopo sollecitazioni e impegni di Onorato a pagare quanto dovuto, i commissari decidono di agire, chiedendo il sequestro dei conti correnti di Cin. Onorato bolla subito come «irresponsabile» la mossa dei commissari che a stretto giro replicano parlando di dichiarazioni «strumentali», spiegando come l’azione sia «un atto dovuto a tutela dei creditori».

Nella vicenda entra in campo il ministro dei Trasporti Paola de Micheli per garantire la continuità territoriale con partenze regolari per le isole. Poi affida a un post su Facebook un giudizio severo sulla situazione. «Per mesi Tirrenia non ha risposto alle richieste dei commissari e ora non può scaricare le responsabilità sulla politica. Il presidente Onorato è stato convocato da me e dal ministro Patuanelli per rendere conto del comportamento di un’impresa che deve gestire un’attività di trasporto di servizio pubblico con soldi pubblici».