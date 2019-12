Questa notte molti cittadini di Napoli si sono svegliati per una scossa di terremoto: all’una e diciassette del 6 dicembre 2019 molti hanno sentito la propria casa tremare.

Una scossa da PAURA .

PAURA.

Porca puttana.

Che paura.#Terremoto — Teresa_La_Vispa (@Teresa_La_Vispa) December 6, 2019

Pensavo di essermi impressionata madonna il mio letto si muoveva tantissimo ho paurissima #terremoto — ᗰᗩKY 🐰 wonho💕 (@POPhope_) December 6, 2019

RAGA SONO DI NAPOLI, MI SONO LETTERALMENTE CAGATA SOTTO.#terremoto — 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒏𝒐𝒑𝒆𝒂🌊 (@partenopea_1926) December 6, 2019

Scossa avvertita anche in zona Vomero, molto forte ed oscillante.. spero non ci siano danni nelle vicinanze dei campi flegrei #terremoto — Cas – missing misha (@thoseblueyes_) December 6, 2019

Per fortuna il sisma, che ha avuto epicentro a Pozzuoli, non ha provocato danni e non ha ferito nessuno.

Terremoto a Napoli

La scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata all’1:17 vicino Napoli. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a soli 2 km di profondità ed epicentro tra il capoluogo campano e Pozzuoli. Non si segnalano danni a persone o cose.

La scossa a Pozzuoli ha avuto un seguito all’1.50 quando si è avvertito un sisma di minore intensità, magnitudo 1.5 scala Richter.

L’attività sismica nella zona dei Campi Flegrei in questo periodo è stata molto intensa:

Ho scaricato i dati dell’ INGV , la scossa è stata forte ed è durata in tutto 591secondi. L’epicentro non riesco a capirlo ma purtroppo temo sia nei campi Flegrei. #Terremoto pic.twitter.com/ndoUM3h3cB — Teresa_La_Vispa (@Teresa_La_Vispa) December 6, 2019

Anche nella mattina del 5 ottobre 2019 una scossa di terremoto è stata sentita a Napoli, a Pozzuoli, Ercolano e Soccavo con una magnitudo, come registrato da INGV di 2.2. Anche il quel caso la profondità di due chilometri ha reso tutto drammaticamente più intenso.

