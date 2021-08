Il telecronista britannico che ci rimane malissimo per il sorpasso di Tortu | VIDEO

“It is gonna be gold for Great Britain?”. E invece no

Da “It’s coming home” a “It’s gonna be gold for Great Britain?” il passo è stato brevissimo e il risultato è stato lo stesso. Come accaduto per l’ottimismo inglese prima e durante la finale dei Campionati Europei di calcio, anche oggi i britannici hanno dovuto accontentarsi di un secondo posto, con una medaglia d’oro sfumata all’ultimo metro. Un solo centesimo: questo il lasso temporale che ha permesso alla staffetta 4X100 italiana di conquistare una storica vittoria olimpica. E la telecronaca inglese della staffetta diventa subito un tormentone.

“It is gonna be gold for Great Britain?” pic.twitter.com/QJ0OwS61NZ — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) August 6, 2021

La telecronaca inglese staffetta 4X100 finisce malissimo

Il telecronista di Eurosport in lingua inglese, infatti, si stava apprestando a celebrare l’oro della staffetta britannica. Poi, però, il ciclone Filippo Tortu si è scatenato sulla pista di atletica rimontando – metro dopo metro – e conquistando uno storico oro per il nostro Paese. E quel “It’s gonna be gold for Great Britain?” è stato declinato a mo’ du tragedia.

La colonna sonora del Titanic mentre scorre la telecronaca della 4X100 è solamente uno dei tanti video diventati virali nel giro di pochissimi minuti, soprattutto per la previsione sbagliata (a differenza di quella del giornalista di RaiDue Franco Bragagna). E il tormentone riparte proprio dalla finale degli Europei.

E c’è anche chi, con grande sobrietà, mette da parte lo sport e ricorda un evento storico che ha condizionato la storia della Gran Bretagna: la Brexit.