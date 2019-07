Tav Brescia-Padova, l’ok grillino e il no del’analisi costi-benefici

Danilo Toninelli ha dato l’ok alla Tav Brescia-Padova nonostante il parere negativo dell’analisi costi-benefici. “È un’opera che ha mosso i primi passi 30 anni fa e che costa troppo fermare”, ha detto il ministro sorvolando che la situazione è molto simile a quella della TAV in Val di Susa. Dario Balotta, presidente dell’Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni e Trasporti, sul Fatto critica la decisione dell’esecutivo:

L’analisi è molto negativa: la realizzazione dell’opera comporta una perdita netta di 2,4 miliardi.Un pessimo impiego delle risorse,al 100per cento pubbliche. La relazione giuridica indica invece per i costi di recesso e contenzioso una possibile forbice compresa tra 0 (scenario ottimistico) e 1,2 miliardi. Dunque,anche considerando lo scenario pessimistico il saldo rimarrebbe fortemente negativo.

Perché allora il ministero dà via libera? General contractor dell’opera è il consorzio Cepav 2 (Saipem 59%, Pizzarotti 20,5% e Maltauro 20,5%) cui erano stati assegnati i lavori nel 1991. Un’assegnazione senza gara, come per le altre tratte Tav italiane, a consorzi privati e pubblici, che hanno resto l’alta velocità ferroviaria italiana la più costosa d’Europa. Saipem è controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi una controllata del Tesoro dovrebbe fare causa al governo italiano.