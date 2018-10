Tassi, così le famiglie perdono il 10%

Giuseppe Travaglini, ordinario di economia all’università di Urbino, su Repubblica Affari & Finanza spiega oggi che la perdita di valore del portafoglio “domestici” in questi quattro mesi è stato di quattordici volte più grande rispetto a quello subito dai risparmiatori tedeschi. Gli indici di rischio del debito pubblico italiano sono schizzati in alto trascinando con sé i tassi di interesse. Così, Piazza Affari ha bruciato ben trenta miliardi di capitalizzazione. Cioè di risparmi. Lo spread, fino a febbraio sotto quota 130, supera i 300 punti base. segue dalla prima Sono 200 punti sopra la Spagna e più vicino alla Grecia. Aumenta la spesa per interessi sul debito, di un ulteriore miliardo e di circa 10 miliardi di qui al 2021 rispetto alle previsioni di aprile (Banca d’Italia). Analogamente, i prezzi dei Cds italiani a 5 anni sui titoli del debito pubblico (i credit default swap che funzionano come polizze assicurative sul rischio d’insolvenza) crescono del 19% in dieci giorni, da 227 a 270 punti, superando i massimi dell’anno toccati a inizio giugno con 266.

E similmente si allarga la stima della massima perdita al 99% di probabilità sui portafogli finanziari obbligazionari decennali. E il cosiddetto VaR (Value at Risk), raccomandato da Basilea 3 per valutare la copertura dei rischi patrimoniali. Un requisito di solidità del capitale investito basato sul valore a rischio in condizioni di stress elevato. Secondo i conti del Gruppo economisti di Urbino passa, a partire da inizio giugno 2018 ad oggi, da circa 11mila a 21mila euro di perdita media stimata per un portafoglio di 250mila euro in Btp italiani. Resta invece stabile nella forchetta tra 1300 e 1600 euro la massima perdita sui Bund tedeschi per un analogo portafoglio. Le perdite stimate Perciò, perdite stimate almeno del 9,5% del valore dei portafogli obbligazionari italiani contro lo 0,64% di quelli tedeschi. Almeno 14 volte di più in quattro mesi.