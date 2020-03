Tasse, verso lo stop fino a maggio

Il Sole 24 Ore ci spiega oggi che il decreto che il governo ha intenzione di varare ad aprile conterrà una sospensione di tasse e contributi di due mesi e non per filiere, garanzie extra per garantire la liquidità delle imprese ma anche aiuti diretti alle famiglie in difficoltà per provare a contenere le lacerazioni nel tessuto sociale del Paese, soprattutto al Sud.

Il menu del decreto Aprile, che punta ad arrivare in consiglio dei ministri in 8-10 giorni dopo i passaggi sul deficit aggiuntivo attesi la prossima settimana, è definito. Ed è amplissimo. Nel provvedimento ci sarà una replica riveduta e corretta delle misure di marzo, e una serie di interventi per garantire la sussistenza di tante famiglie già in difficoltà in queste settimane come ha spiegato Gualtieri in videoconferenza con il segretario Pd Zingaretti e i ministri Dem. «Le due gambe del decreto conferma al Sole 24 Ore il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta – saranno la liquidità alle imprese per tenere in piedi il sistema economico e il welfare per garantire la tenuta sociale».

Per la liquidità alle imprese il filone è duplice. Il primo punta a rafforzare i meccanismi di garanzie alla liquidità con sistema bancario e Cdp, con l’obiettivo di alzare la garanzia riducendo il livello di discrezionalità nei prestiti. E il secondo movimento è quello fiscale, con una sospensione dei versamenti che prova a cambiare pelle per diventare più ampia nei numeri e nella durata ma più selettiva negli aiuti. Mentre una moratoria sulle sanzioni dovrebbe evitare brutte sorprese a chi ha pagato in ritardo nei giorni caotici dello stop ai versamenti di marzo.