Tasse alle imprese: rinviate a giugno le scadenze di aprile e maggio

Tutte le imprese e le partite Iva che hanno perso fatturato a marzo – almeno il 33% per quelle fino a 50 milioni e il 50% per le altre – non verseranno tasse e contributi ad aprile e maggio. I versamenti – Iva, ritenute e contributi – andranno tuttavia eseguiti entro il 30 giugno o in 5 rate mensili. Lo ha deciso il Decreto Imprese varato ieri dal governo Conte.

Le tasse rinviate a giugno e le scadenze di aprile e maggio

Per gli acconti in autoliquidazione di giugno non scatteranno sanzioni a chi versa almeno l’80% del dovuto basandosi sulle previsioni di incassi del 2020. Per gli autonomi con ricavi o compensi non oltre i 400mila euro non vale il sostituto d’imposta alle ritenute d’acconto per aprile e maggio, a patto che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute vanno saldate in unica soluzione entro il 31 luglio o in 5 rate mensili uguali. Per questa categoria il termine per consegnare le certificazioni uniche è differito al 30 aprile. Nel loro complesso le misure di rinvio, come spiega la relazione tecnica del decreto, riguarderanno 10 miliardi di euro tra tasse e contributi.

Non è tutto, spiega oggi Il Messaggero: nel decreto su Fisco e credito alle imprese c’è anche la sospensione generalizzata dei termini per non perdere i benefici per chi ha acquistato una prima casa con l’obbligo di rivendere un altro immobile entro dodici mesi; per chi ha venduto l’appartamento prima dei cinque anni con l’obbligo di acquistarne un altro entro diciotto mesi; e l’obbligo di trasferire la residenza nella nuova casa acquistata con le agevolazioni fiscali sempre entro 18 mesi.