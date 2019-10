Taglio del cuneo fiscale a luglio: 1500 euro annui in più per i lavoratori

Il taglio del cuneo fiscale arriverà solo a luglio e porterà nelle tasche dei lavoratori 1500 euro in più all’anno. Il Sole 24 Ore spiega oggi che nel 2020 l’impegno aggiuntivo è valutato in 0,15 punti percentuali di Pil, circa 2,7 miliardi, che nel 2021 saliranno a 0,3 punti di Pil, pari a 5,4 miliardi. Il tetto è a 26mila euro.

Nell’ultimissima bozza di Nadef, approvata ieri sera dal governo, sono emersi nuovi dettagli al capitolo occupazione, a cominciare dalla riduzione delle tasse sul lavoro. Che si farà, ma scatterà a metà 2020, per far quadrare i conti della manovra. La copertura economica sarà assicurata dalla legge di Bilancio, ma il contenuto della misura sarà dettagliato in uno dei 23 disegni di legge collegati alla manovra, richiedendo così un supplemento di istruttoria. Ancora infatti il governo non ha deciso quale meccanismo utilizzare; due sono le ipotesi al momento più gettonate.