La Taffo e i post su Nadia Toffa

La Taffo ha denunciato su Facebook e su Twitter che stanno uscendo post che usano il nome dell’azienda di servizi funebri “per post meschini circa la morte di Nadia Toffa. Non è opera nostra, seguiranno denunce”. Uno dei post è stato pubblicato nel gruppo “Welcome to Caritas” e riguarda i denti della Toffa; Fabio scrive “Cedo protesi odontoiatrica in ceramica a causa di cessata attività. No perditempo. Citofonare Taffo”.

Di post ne girano anche altri, come questo, che verte anch’esso sul gioco di parole Toffa/Taffo.

Intanto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, colpito dalla prematura scomparsa di Nadia Toffa, ricorda “la vivacità e simpatia del suo impegno di giornalista e il coraggio con cui ha affrontato la malattia”.

