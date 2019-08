Quando i sovranisti odiavano Nadia Toffa

Oggi Matteo Salvini ha tenuto a salutare Nadia Toffa, morta per cancro a 40 anni che il Capitano ha salutato ricordando come abbia lottato come una leonessa (anche contro gli haters).

Quello che il Capitano però probabilmente non ricorda è che Nadia Toffa era una ambasciatrice di Oxfam, “movimento globale di persone che vogliono eliminare l’ingiustizia della povertà”.

Oxfam Italia ha aderito nel 2010 alla confederazione internazionale Oxfam e nasce dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa italiana che per oltre 30 anni si è impegnata con passione e professionalità per migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone povere nel mondo, dando loro il potere e l’energia di costruirsi un proprio futuro, di controllare e orientare la propria vita, di esercitare i propri diritti.

E infatti tra i followers del Capitano c’è chi se la prende con la sua “visione filo-immigrazionista”.

Il noto sito di bufale Voxnews qualche tempo fa la attaccava così:

Ed era ovviamente finita nel mirino dei sovranisti, dotati come sempre di argomentazioni inoppugnabili:

Ma oggi la morte di Nadia Toffa fa dimenticare al sovranista che lei era un nemico da additare al pubblico ludibrio. Strano, no? Oppure non tanto strano?

