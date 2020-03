«Susanna Ceccardi in Spagna? Sciacalla del Coronavirus»

La mission impossibile di Susanna Ceccardi, l’europarlamentare leghista che è andata a prendere con un pullman alcuni italiani bloccati alle Isole Canarie dallo stop ai voli proclamato dalla Spagna, fa innervosire la politica toscana. Racconta oggi il Corriere Fiorentino:

Il volo dalle Canarie è previsto per domani alle 13,20 e dovrebbe arrivare alle 17,35 a Barcellona. Una missione che, se ha ricevuto come prevedibile l’appoggio del suo partito — «vuole semplicemente dare una mano a dei connazionali che sono stati abbandonati dal governo italiano senza alcun aiuto per poter rientrare a casa. Erano in vacanza? Non può essere certo una colpa» — ha invece sollevato le ire funeste degli avversari politici.

Ci va giù dura Monia Monni, vicecapogruppo del PD in consiglio regionale: «Questa pagliacciata isterica della Ceccardi è pericolosa: mette a rischio la salute di migliaia di cittadini e viola la legge. La situazione dei toscani bloccati in Spagna interessa tutti, ma devono intervenire le autorità preposte rispettando i protocolli sanitari previsti. Come garantirà la distanza di sicurezza interpersonale di un metro in un pullman d 56 posti con oltre 50 persone a bordo? — si chiede Monni — Chi è costei per sostituirsi ai medici,alla Farnesina e alla Polizia di Stato? Perché se ne va in giro mentre tutti ci affanniamo a dire che l’unica vera forma di collaborazione è stare a casa?».