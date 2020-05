Susanna Ceccardi: la leghista che per polemizzare su Silvia Romano pubblica un attacco ai militari che risale a mesi fa

Con la serenità tipica dell’europarlamentare della Lega, ieri Susanna Ceccardi ci ha tenuto ad esprimere solidarietà ai nostri militari “fortunatamente rimasti illesi” in un attacco a Mogadiscio, aggiungendo che “vedo che i 4 milioni di euro pagati per il riscatto di Silvia Romano sono stati subito messi a frutto!“. Con un dettaglio: l’attacco a cui faceva riferimento TgCom si è verificato il 30 settembre 2019, quando il riscatto per Silvia Romano non era ancora stato pagato. Subito dopo che qualcuno ha cominciato a farglielo notare, Ceccardi ha ritenuto di dover cancellare il post.

All’epoca un ordigno esplosivo era esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani a Mogadiscio. Lo Stato Maggiore della Difesa aveva fatto sapere che ad essere coinvolti erano stati due blindati Vtlm Lince, che facevano parte di un convoglio di tre mezzi che stavano rientrando da una addestramento in favore delle forze di sicurezza somale. I militari italiani erano rimasti illesi. Il convoglio attaccato faceva parte di una missione europea ma il 90% del personale, e anche degli uomini finiti sotto attacco, era italiana. In precedenza i media locali, avevano precisato che il convoglio si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso il ministero della Difesa somalo.

foto da: @unoscribacchino su Twitter

Leggi anche: Fontana e la Lombardia che sul Coronavirus ha tenuto meglio rispetto ad altri