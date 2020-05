Fontana e la Lombardia che sul Coronavirus «ha tenuto bene rispetto ad altri»

Ma ad altri chi? Altre regioni quali? Ieri Attilio Fontana durante la conferenza stampa di propaganda della Regione Lombardia è tornato a dare spettacolo sostenendo che sul contagio da Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 “Rispetto ad altre regioni la Lombardia ha contenuto bene”. E ha lasciato ancora nel mistero gli italiani che lo hanno ascoltato: anche ieri su mille nuovi contagi più della metà è arrivata dalla sua regione (522, per una quota del 52,6%) che attualmente continua ad essere l’epicentro italiano del Coronavirus a mesi dallo scoppio dei casi a Codogno.

Soltanto nella regione che “ha tenuto bene rispetto alle altre” nelle ultime 24 ore sono 111 le persone morte con la certificazione del contagio, il giorno prima erano state 69, due giorni prima 62. Il totale arriva così a 15.296 morti. E aumentano anche i contagi, con un numero però maggiore di tamponi effettuati: più 522 in un giorno, con 14.080 tamponi effettuati, mentre ieri erano stati 394 con poco meno di 11 mila tamponi). Il totale dei contagi arriva a 83.820. I guariti nelle ultime 24 ore sono 635, che portano il totale oltre la soglia di quota 30 mila. Nel solo milanese sono stati registrati 169 positivi al coronavirus (totale a 21.900), di cui 66 nel capoluogo (9.251). Nella Città metropolitana ieri erano stati registrati 105 positivi e l’altro ieri 136; mentre a Milano 63 e 51. Per quanto riguarda le altre province lombarde i positivi salgono leggermente a Bergamo (+29 rispetto ai +24 di ieri, in totale 12.347), Brescia (+106 contro +94, 13.948) e Lodi (+12 rispetto a +8, 3.313). Aumento piu’ marcato a Monza e Brianza (+41 contro +29, 5.182) e a Pavia (+47 rispetto a +29, 4.896). Leggermente in calo, invece, Cremona (+12 mentre ieri +18, con il totale a 6.285) e a Mantova (+9 contro +11, 3.275). La provincia numericamente meno colpita resta sempre Sondrio: oggi +17, ieri +4, totale a 1.338. Ma rispetto a quale regione Fontana ha tenuto bene?