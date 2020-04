I supermercati e lo sconto del 15% per chi usa i buoni spesa della Protezione Civile

Ieri l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese ha annunciato il 10% di sconto per chi avrebbe fatto la spesa con i buoni spesa della Protezione Civile. Oggi il Corriere della Sera fa sapere che anche Esselunga farà uno sconto ma del 15%:

A rispondere all’appello anche Esselunga che con i suoi 159 superstore e supermarket potenzierà già da oggi i buoni spesa distribuiti dai Comuni, con uno sconto in più del 15% sulla spesa complessiva, per dare un aiuto ulteriore alle fasce più deboli. Oltre allo sconto una corsia riservata, presente in tutti i suoi negozi, per favorire l’accesso agli over 65, ai diversamente abili e alle donne in gravidanza che avranno oltre alla priorità una cassa loro dedicata. Questa corsia si aggiunge a quella già istituita per volontari e personale sanitario. «In un momento di difficoltà generale che sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, Esselunga — si legge in una nota della società —da sempre vicina al territorio e alle comunità in cui è presente, intende dare un ulteriore contributo per sostenere il Paese e in particolare le fasce di popolazione più deboli e maggiormente colpite dalla crisi». Tra le altre attività messe in atto il gruppo propone anche la consegna gratuita della spesa fino a Pasqua per gli over 65 (nelle zone dove il servizio è previsto).

Anche i soci e le cooperative di Conad hanno deciso di applicare uno sconto del 10% alla cassa ai buoni spesa e nel confermare l’impegno verso i clienti, soci e loro collaboratori il gruppo ha previsto la chiusura dei punti vendita per l’intera giornata di Pasqua, domenica 12 aprile. Ulteriore scontistica del 10% sul buono per il «soccorso alimentare» anche da parte della Coop che, con effetto immediato, ha anche bloccato i prezzi fino al 31 maggio di circa 18 mila prodotti a vantaggio dei propri soci e consumatori oltre a voler tutelare produttori e allevatori italiani contro il rischio di possibili speculazioni.