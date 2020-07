Superbonus 110%: le banche che acquistano i crediti d’imposta

Ieri Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno annunciato di voler fare da apripista nell’acquisto dei crediti del Superbonus 110%. La nuova agevolazione disposta dal Dl Rilancio è entrata in vigore ufficialmente il 1° luglio, nel senso che da quella data è già possibile effettuare i bonifici parlanti. Ma, anche se su quegli importi sarà possibile effettuare la detrazione, perché l’impresa li acquisti come credito d’imposta occorrerà essersi messi d’accordo prima e soprattutto non sarà stato possibile ottenere lo sconto in fattura, dato che mancano, appunto, i provvedimenti delle Entrate che dettino le regole. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

Intesa Sanpaolo parla di quanto sta per mettere in atto: sarà previsto l’acquisto dei crediti di imposta dei contribuenti «sia nella forma diretta sia attraverso la cessione alle aziende, restituendo in questo modo quella liquidità necessaria al sistema per sostenere gli interventi di riqualificazione, contribuendo al rilancio dell’economia e all’evoluzione del patrimonio immobiliare del Paese in una logica sostenibile». E, assicurano a Intesa, la disponibilità riguarda tutti i clienti interessati all’ecobonus e al sismabonus, privati, condomini e imprese. La banca si occuperà anche di gestire i rapporti tra contribuente e impresa fornendo un bonus chiavi in mano.