Superbonus 110%: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Tra le spese per le quali si può chiedere la detrazione fiscale al 110% non ci sono soltanto quelle dirette, cioè i pagamenti alla ditta che esegue i lavori di ristrutturazione. Sono compresi anche i costi per i materiali, dalla mattonelle ai sanitari

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri una circolare per chiarire alcuni punti dell’incentivo fiscale per le ristrutturazioni edilizie con efficientamento energetico o riqualificazione antisismica. La misura è stata introdotta dal governo con il decreto legge Rilancio. Ed è pronto anche il modello che consente di cedere a terzi il credito d’imposta, lo sconto sulle tasse future, frutto della detrazione. Il Corriere della Sera spiega che al superbonus possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto di chi possiede l’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per le quali si chiede la detrazione.

La condizione è che siano conviventi al momento in cui cominciano i lavori di ristrutturazione, oppure al momento in cui sono state sostenute le spese per le quali si chiede il bonus. Anche il futuro proprietario può accedere al beneficio. Ma solo a patto che abbia stipulato almeno il contratto preliminare di vendita, se non il rogito, e che questo sia stato registrato. Le partite Iva, cioè le persone che svolgono attività di impresa, possono usare il superbonus ma non sugli immobili che usano per la loro professione. Rientrano nel beneficio solo quelli che appartengono alla cosiddetta «sfera privata». La casa, insomma, ma non l’ufficio a meno che la sede di lavoro non faccia parte di un condominio che abbia avviato dei lavori e che voglia chiedere il superbonus. Altra novità: per autorizzare gli interventi non servirà più la totalità dei condomini ma basterà l’ok della maggioranza degli intervenuti a patto che rappresenti un terzo del totale.

Anche i costi indiretti come quelli sui materiali saranno in detrazione: