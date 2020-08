Lo stop alle cartelle e ai pignoramenti degli stipendi nel Decreto Agosto

Il Sole 24 Ore oggi che nel Decreto Agosto c’è lo stop a otto milioni di cartelle e ai pignoramenti degli stipendi. Il punto di caduta scelto dal Governo è stato il 15 ottobre. In pratica un mese e mezzo in più rispetto alla scadenza del 31 agosto che era stata fissata dal decreto Rilancio.

Un mese e mezzo in più destinato a far lievitare ulteriormente il numero di cartelle in stand by rispetto alle precedenti stime di 6,7 milioni. In questo modo si dovrebbe addirittura sfondare – secondo le proiezioni del Sole 24 Ore del Lunedì sulla base dei dati agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) – il muro degli otto milioni di cartelle. Una cifra non identicamente corrispondente al numero di contribuenti interessati, anche perché potrebbero ben esserci situazioni in cui lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) sia interessato da più atti. Questo consente ai debitori nei confronti del Fisco e non solo (nelle cartelle ci sono contestazioni di diversa natura che vanno dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada ai contributi previdenziali) di avere più tempo per poter saldare. Anche se la proroga è un’arma adoppio taglio perché tutti i pagamenti rinviati andranno poi recuperati in strettissimo tempo in forma ultra concentrata entro metà novembre.