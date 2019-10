Stella Pulpo: la vera autrice del libro di Giulia De Lellis

Il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” di Giulia De Lellis è in testa alle classifiche di vendita e ciò sta creando un certo scandalo tra gli appassionati. Candida Morvillo sul Corriere della Sera svela un altro dettaglio che contribuirà a triggerare gli animi: la De Lellis ha venduto 53mila copie in una settimana avvalendosi di una ghost writer che si chiama Stella Pulpo. Lei firma il blog Memorie di una vagina scrivendo di pari opportunità, femminismo e bodyshaming. Ma al Corriere dichiara: “Non è così delirante che abbia scritto per Giulia. Avevo perplessità, poi ho capito che parlare con una donna diversa da me era un atto femminista, perché essere femminista significa stare dalla parte di ogni donna“.

Il libro funziona, spiega Stella Pulpo, perché ci sono tutte le fasi in cui può riconoscersi chi ha subito l’infedeltà: “La delusione, lo schifo, la rabbia, il distacco, quando ci ricadi e dai la seconda possibilità. Chi non l’ha data?”. C’è anche il momento in cui Giulia annega la playstation di lui nella vasca da bagno e tagliuzza tutti i vestiti del fedifrago.

Stella nega di essere stata la coscienza di Giulia nel percorso di guarigione: “Sono solo diventata l’amica più vecchia e secchiona che ti aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva. Raccontarsi le ha fatto bene. All’inizio non voleva, diceva: ho paura di piangere questo morto che non ho ancora pianto”. Il risultato sono perle di saggezza del tipo “Non esistono corna da cui si guarisce in poche ore”.

