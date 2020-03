Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sarà in autoisolamento al Mise fino a martedì prossimo, quando scadranno i 14 giorni previsti dal protocollo sanitario per contrastare la diffusione del Covid-19. Questo perché Patuanelli nei giorni scorsi ha incontrato l’assessore allo Sviluppo economico lombardo Alessandro Mattinzoli, positivo al Coronavirus. L’incontro risale al 25 febbraio scorso: dunque martedì 10 marzo scadranno i 14 giorni di auto-isolamento per Patuanelli, misura precauzionale. Il responsabile del Mise è l’unico ad avere avuto un contatto diretto e per più di 15 minuti con Mattinzoli, quindi è l’unico in autoisolamento volontario al ministero.

Stefano Patuanelli e Max Bugani: i due M5S in autoisolamento per il Coronavirus

Ma in autoisolamento c’è anche il capostaff del Campidoglio Max Bugani, che si trova a Bologna e per qualche giorno non si farà vedere a palazzo Senatorio. «Si è autoisolato a casa, in via precauzionale», dicono in Comune. Spiega Repubblica Roma:

Bugani, oltre a essere l’uomo di raccordo tra la giunta 5S e il governo pentadem e a dividersi tra Bologna e la capitale, è anche il coinquilino del ministro Stefano Patuanelli. Quando sono entrambi a Roma, i due dividono lo stesso appartamento. Per questo il capo staff di Raggi, che fino a mercoledì ha partecipato a riunioni e vertici in Comune, ha deciso per l’isolamento. Patuanelli, infatti, è a sua volta in quarantena. E dopo aver incontrato l’assessore lombardo contagiato dal virus, Alessandro Mattinzoli, si è anche sottoposto al tampone. Test negativo. «Sia io che il ministro stiamo benissimo — spiega Bugani — per precauzione abbiamo attivato il telelavoro per qualche giorno anche per me». Sempre meglio prevenire che curare.

La parte un po’ curiosa della vicenda è che Bugani ha negato di essere in autoisolamento in una dichiarazione a un’agenzia di stampa:

“Sto benissimo, non c’è nessuna notizia, nessun giallo e nessun isolamento”. Lo dice all’Adnkronos Massimo Bugani, capo staff del sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo le voci su un suo auto-isolamento alla luce dell’emergenza coronavirus. L’ex membro dell’Associazione Rousseau smentisce, dunque, le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore: “Abbiamo approfittato per fare delle prove di smart working, telelavoro, in questi due giorni”. “Confermo che a Roma abito insieme a Patuanelli ma stiamo bene entrambi”, sottolinea l’esponente M5S, che in questo momento si trova in Emilia Romagna.

Quindi Patuanelli è in autoisolamento, Bugani, che abita con Patuanelli, è in autoisolamento ma nega di esserlo. Oh, se ci pensate è la stessa strategia comunicativa della Raggi su Roma: negare, negare, negare anche l’evidenza.