«State a casa questo è Bergamo»: la falsa foto delle bare

Oggi abbiamo raccontato le foto delle bare di Bergamo portate via dall’esercito a testimonianza della spaventosa emergenza della città lombarda a causa del Coronavirus. Da qualche giorno circola però anche un’altra foto di bare in fila con la didascalia “STATE A CASA questo è Bergamo“.

Lo scatto circola soprattutto su profili che si trovano a Roma e provincia oppure nelle vicinanze del Lazio. E già tra i commenti c’è chi spiega che quella non è una foto delle bare di Bergamo. Si tratta invece di una delle foto pubblicate il 5 ottobre 2013 per raccontare il naufragio di due giorni prima a Lampedusa che aveva fatto 368 morti. Le bare erano ospitate nell’hangar dell’aeroporto. Erano 111 perché ospitavano solo i corpi che non erano stati inghiottiti dal mare.

Scriveva all’epoca l’agenzia di stampa ANSA: