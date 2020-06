Statali: visiere, mascherine e plexiglass tra le nuove regole per il rientro in ufficio

Ci saranno nuove regole per gli impiegati statali al rientro in ufficio per l’emergenza Coronavirus. Ci saranno visiere, mascherine e plexigliass tra le nuove regole. Spiega oggi Il Messaggero:

Nella bozza, anticipata dall’Ansa, si legge come le parti sarebbero intenzionate a far sì che le amministrazioni pubbliche, fermo il rispetto del distanziamento, si impegnino a garantire l’uso di mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori che svolgono attività in presenza o siano in spazi condivisi. L’alternativa può essere offerta da barriere sparatorie. Oltre a mascherine e guanti, per chi è a contatto con il pubblico si potrà ricorrere a visiere. Si tratta di una bozza, ancora da limare. L’obiettivo perseguito dalla ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, sta nel bilanciamento tra lo smart working e un rientro dei dipendenti finalizzato a sostenere la ripartenza del Paese nella fase post-lockdown.

Le parti converrebbero anche su orari organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita e sulla necessità di garantire, condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, procedendo se necessario anche a sanificazioni di routine, favorendo l’igiene della mani o la fruizione alternata degli ambienti. Sul tema del rientro in sicurezza dei pubblici dipendenti negli uffici, ieri la ministra Dadone è intervenuta in un webinar organizzato dalla Cisl e moderato da Maurizio Petriccioli, segretario della Cisl Fp, al quale ha preso parte anche il presidente dell’Inps Pasquale Tridico e il segretario generale del sindacato Annamaria Furlan.