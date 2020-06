Il bonus vacanze e i soggiorni in Italia

La pandemia riporta le vacanze indietro agli anni 70. Nove italiani su dieci, illustra oggi un sondaggio della Stampa, viaggeranno in patria, anche se la gran parte intende almeno cambiare regione. Ci si muove in auto, verso abitazioni di familiari o amici.

Si va in ferie con l’auto privata (il 55% del 2019 diviene il 71% del 2020) e ci si reca in un appartamento qualsiasi (in crescita del 2%), che sia in affitto, di un amico o di proprietà. Secondo l’indagine di Italiani.coop, un italiano su due pensa alla seconda casa per le vacanze 2020, mentre il 3% non andrà negli alberghi o agriturismi per i quali aveva optato lo scorso anno. Il soggiorno deve essere più che altro «comodo» come negli scorsi anni (senza coronavirus avrebbe scelto questa modalità il 63% mentre lo farà il 56%), ma nel post-Covid crescono più di tutti le vacanze «smart» (+4% rispetto a una estate senza Covid) con parenti e amici e quelle «a risparmio» (+3%).

Per questo arriverà il “bonus vacanze” dall’1 luglio con l’app Io. Ad annunciarlo è la ministra dell’Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, Paola Pisano, che, in post su Facebook ricorda che Io è «l’app dei servizi pubblici che consente l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione attraverso un’unica applicazione». E aggiunge: «Dal primo luglio, utilizzando l’app, le famiglie con un reddito Isee non superiore a 40mila euro potranno fruire del bonus vacanze, fino a 500 euro, messo a disposizione del governo». Per entrare nell’applicazione è necessario avere «l’identità digitale Spid». I cittadini che non ne sono ancora in possesso e intendono avvalersi del bonus vacanze devono quindi richiedere prima l’identità digitale. L’accesso all’app Io è anche possibile attraverso la carta d’identità elettronica, accertandosi che sia la versione abilitata. Il 52,2% degli italiani che andranno in ferie nel 2020 ha intenzione di richiedere il bonus vacanze. Di questi, il 57% intende utilizzarlo entro settembre, mentre il 16,7% guarda ai mesi successivi. Infine, il 26,2% è ancora indeciso (dati Federalberghi). L’80% degli italiani conosce o almeno ha sentito parlare del bonus vacanze, un contributo destinato alle famiglie che effettuano un soggiorno in una struttura ricettiva in Italia, prenotando direttamente. E la percentuale sale al 91,6% se si considerano coloro che intendono fare una vacanza quest’estate.

