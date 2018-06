Stadio, Roma rischia di perdere 1,2 miliardi

Ferdinando Magliaro, giornalista del Tempo informatissimo sul progetto Stadio, in un articolo pubblicato sul quotidiano di Chiocci oggi fa il punto sull’iter dopo l’inchiesta su Tor di Valle e stima anche quanto perderà la città dai ritardi negli investimenti necessari:

Tutto questo gioco ha un costo: in termini di tempo e di soldi. La Roma stimava in 30milioni di euro gli introiti annuali minimi stimati dal nuovo Stadio. Questa ipotesi di nuovo iter impone una perdita di tempo di due anni minimi (fra quanto già perso e quanto sarà necessario per ritornare al punto ante inchiesta). Per la città, la stima è complessa e fra gli 800 milioni in meno del valore del progetto, la diminuzione di tasse locali (140 milioni anno) e l’investimento in termini di costruzioni (350 milioni l’anno) siamo a oltre 1,2 miliardi di euro solo per il primo anno.