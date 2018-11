Stable Coin contro Bitcoin. La criptovaluta da sei mesi, che aveva visto schizzare alle stelle il proprio valore arrivando a sfiorare i 20mila dollari, era rimasta stabile a quota 6400. Ora è arrivata sotto i 4mila dopo che la SEC USA le ha dichiarato guerra. Ma all’orizzonte si staglia una nuova valuta che è ancorata ad asset fisici come il dollaro e l’oro.

Lo Stable Coin sostituirà il Bitcoin?

Questo dovrebbe rendere il suo valore più stabile e quindi meno attraente per gli speculatori ma più cogente per chi lo utilizza. Tutto questo mentre Ethereum, Litecoin e Ripple, la valuta virtuale utilizzata per le operazioni interbancarie da diversi istituti di credito internazionali, seguono lo stesso andamento del Bitcoin e sono in chiara difficoltà. Le quotazioni delle principali stable coin, che a differenza del Bitcoin sono in grado di sfuggire alle criptocorrenti, da Tether (il cui valore è ancorato al dollaro) a Digix (agganciata all’oro), non hanno subìto particolari contraccolpi. Intanto, la capitalizzazione delle cosiddette monete stabili si accinge a raggiungere i 3 miliardi di dollari.

Chi scommette sugli stable coin va incontro a una minore volatilità,mettendosi al riparo dai forti sbalzi di valore che da sempre contraddistinguono i gettoni digitali di Satoshi Nakamoto. Basterà o l’era delle criptovalute è semplicemente finita?