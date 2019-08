Lo spread cala di 65 punti senza la Lega al governo

Evidentemente Matteo Salvini sotto sotto vuole bene all’Italia. Grazie alla crisi che lui ha scatenato (anche se oggi cerca, modesto com’è, di addossare le colpe ad altri), ieri, ad appena 20 giorni di distanza e con l’ipotesi di governo M5S-Pd-Leu, la Borsa ha terminato la seduta (grigia) a 20.990 punti e lo spread è sceso fin sotto i 170 punti (165 il minimo di giornata, 174,7 alla chiusura), tornando ai livelli del maggio 2018. Il rendimento del Btp decennale è crollato sotto l’1%, il suo minimo storico. Fatti i conti, nelle tre settimane della crisi il mercato azionario ha guadagnato oltre due punti percentuali, lo spread è sceso di 65 punti, i tassi del Btp sono precipitati ai minimi. Spiega oggi Roberto Rho su Repubblica:

I tassi, in Europa, sono quasi ovunque sotto zero e lo spread italiano resta un’anomalia. Ma se il Bund tedesco ha un rendimento negativo, anche lo striminzito 1% del Btp risulterà appetibile per gli investitori: più acquisti, prezzi in crescita, rendimenti in calo. Allo stesso modo, l’attesa per il nuovo Quantitative easing fatto balenare dal presidente della Bce, Mario Draghi, ha già l’effetto di allentare la tensione sui titoli dei Paesi più fragili.