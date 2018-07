Lo spray per colorare le buche a Roma

L’idea di battezzarle con il nome di pornostar era troppo estremista, ma quella di evidenziare con lo spray le buche a Roma rimane un’idea praticabile. Anche perché a quanto pare spinge il Comune a coprirle prima. E così Graziella Viviano, madre di Elena Aubry che ha già risposto per le rime a chi, come Beppe Grillo, diceva che non ci sono buche a Roma, ha lanciato un appello nel frattempo decollato:

Racconta il Corriere Roma:

«Amore mio, noi non dobbiamo permettere che muoiano altre persone. Elena aiutami. Il sistema c’è e funziona . Basta evidenziarle con una semplice bomboletta di vernice gialla»: l’appello su Facebook di Graziella non è rimasta inascoltato a lungo. Il bello della Rete è che il messaggio si è diffuso velocissimo. E poi l’ultimo passaggio, dal social all’asfalto – disastrato delle strade, è avvenuto in un attimo. A decine i commenti dei cittadini, pronti ad appoggiare la «supermamma».

A scendere in strada «armati di bombolette per segnare la vita» come rilancia Simone Rinaldi. Le prime «apparizioni» sono state segnalate sul Grande Raccordo Anulare. Uscita 9. Chi passa appoggia gli occhi: utile, ma chi è stato? E poi altri casi, già evidenziati o da evidenziare. Con un record: «Questa è la strada segnalata ieri sera con le buche evidenziate – scrive sempre su Facebook Luciano Benedetti dall’Appio, la strada è via Populonia -. Oggi è stata riparata: se così fosse grazie sindaco Virginia Raggi a nome di tutti i motociclisti ed a nome di tutti i genitori che a casa aspettano».