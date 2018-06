Le buche chiamate con il nome di pornostar a Roma

A Roma c’è chi ha deciso di mettere in atto una singolare protesta contro la scarsa manutenzione: battezzare le buche con nomi di pornostar. Lo scatto che vedete qui sotto si riferisce a viale del Vignola e il nome è quello di Moana Pozzi.

Ma su Facebook sono gentilmente disponibili anche gli scatti che riguardano “Ilona” (Staller) ed “Eva” Henger.

In via Procaccini possiamo invece vedere anche Vanessa e Victoria, mentre per la buca di viale Tiziano è stato proposto il nome di Barbarella. La prima fonte delle foto in molti casi è la stessa, ovvero l’account Twitter del Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno e della sua sezione Flaminio.