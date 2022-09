Lo spot medievale e sessista del candidato di Forza Italia che promette uno stipendio alle casalinghe | VIDEO

Tra le cose più assurde della campagna elettorale in corso, un posto d’onore lo avrà certamente il video postato su Instagram dal senatore e coordinatore regionale toscano di Forza Italia Massimo Mallegni, che ha rilanciato sul suo profilo uno spot imbarazzante che ha chiarito (se ce ne fosse bisogno) l’idea di “donna” promossa e incentivata dalla coalizione di Centrodestra. All’interno del filmato si vedono due donne affaticate e costernate tutte intente a stirare e a passare l’aspirapolvere. “Occuparsi della famiglia 7 giorni su 7 non è un lavoro?”, chiede il forzista. E le due donne, senza esprimere una sola sillaba, gli fanno sì con la testa.

Poi, all’improvviso, torna a fare il suo ingresso di fronte alla telecamera proprio Mallegni che, vestito di tutto punto, con quell’aria paternalistica che tanto piace a certe mentalità, afferma: “Dal 26 di settembre se saremo al Governo approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme. Ricordatevelo”. Ed è solo a questo punto, di fronte alla tanto agognata promessa, che alle due povere casalinghe torna finalmente il sorriso. Così, rincuorate dal loro salvatore, le mogli e mamme tornano alle loro faccende domestiche.

Altro che mee too, altro che lotta per combattere il gender gap e la discriminazione di genere sul posto di lavoro, altro che abbattimento della disoccupazione femminile o sussidi di maternità: per il forzista Mallegni e per Forza Italia, il massimo a cui una donna può aspirare oggi non è emanciparsi, ma essere pagata per occuparsi della casa e della famiglia, tanto da rendere questo il principale slogan elettorale sull’argomento.

È arrivata la televendita elettorale. Massimo Mallegni di Forza Italia promette il reddito per le casalinghe pic.twitter.com/va9ztbK3ol — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 4, 2022

Lo spot di Mallegni sulle casalinghe infiamma le polemiche dei dem, la replica del forzista: “Porterò avanti la mia battaglia”

Comprensibile e immediata la reazione del Pd di fronte al filmato pubblicato dal forzista Mallegni, con l’assessora al sociale dem di Firenze Sara Funaro che ha dichiarato in merito: “Mi auguro che sia uno scherzo! Questa è l’idea di famiglia e del ruolo della donna che ha il centrodestra? Una concezione ottocentesca che non riconosce l’emancipazione femminile. Noi, donne del 2022, siamo molto più di questo. A Firenze siamo sempre in prima linea con un’attenzione importante e costante alle misure di welfare, tra cui i servizi educativi – in cui la nostra città è prima a livello nazionale – che aiutano in modo concreto le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.

“Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dalle città. In due video un esponente di Fi e uno della Lega dimostrano chi sono i talebani d’Italia. Misoginia e pulizia etnica, è la destra peggiore di sempre”, ha scritto invece sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2.

Oltre alla rabbia del Centrosinistra, lo spot di Mallegni ha fatto scatenare pure l’ironia del web, che lo ha presto etichettato come antiquato e sessista. Il politico si è così difeso dalle critiche: “Attaccano il mio spot per un malcelato senso di superiorità verso le casalinghe. Porterò avanti la battaglia per dare loro un reddito, perché con il loro lavoro tengono in piedi milioni di famiglie”.