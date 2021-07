Come Spinazzola ha esultato nel momento in cui l’Italia ha battuto la Spagna (e la dedica degli Azzurri) | VIDEO

Ieri sera anche Leonardo Spinazzola ha seguito la semifinale tra Italia e Spagna. L’esterno giallorosso non si è risparmiato grandi festeggiamenti al momento del rigore decisivo di Jorginho, così come testimoniato dalle immagini che lo stesso Spinazzola ha caricato sui suoi social.

Italia-Spagna, Spinazzola posta la sua esultanza dopo il rigore di Jorginho

I festeggiamenti dell’esterno sinistro della nazionale, vittima della rottura del tendine d’Achille.

🇮🇹 Esulta come un pazzo al rigore di Jorginho, poi si commuove per la dedica della squadra. Questa finale è per #Spinazzola ❤️#ItaliaSpagna #Ita pic.twitter.com/HjXnEuUX6d — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 6, 2021

Un cuscino impugnato come fosse una bandiera, la gamba sinistra ingessata: prima ferma sul divano e poi “maltrattata” al momento dell’esultanza. Spinazzola ci ha messo pochissimo a svestire i panni del giocatore, per indossare quelli del tifoso azzurro. Abbandonare l’Italia prima del match con la Spagna non deve essere stato facile, ma Leo non ha comunque rinunciato al clima di festa che solo la Nazionale può offrire.

Si è sentita ieri in campo la mancanza del laterale sinistro di Mancini. Emerson Palmieri non ha giocato una brutta partita, anzi, ma un intero anno in panchina e i pochissimi minuti di questo europeo lo hanno portato ad un esordio dal primo minuto in cui si è vista tutta la ruggine accumulata nei mesi passati.

“OLE OLE OLE SPINA SPINA” È IL FATTO CHE DEDICANO LA FINALE A SPINAZZOLA CHE MI RENDE SOFT IN UNA MANIERA ASSURDA #ItaliaSpagna pic.twitter.com/vcwPB8NsgD — @mikysunny02 (@mikysunny02) July 6, 2021

A testimoniare la solidità del gruppo, anche i festeggiamenti di ieri sera al termine della partita. Capobanda dei festeggiamenti è stato Lorenzo Insigne, l’attaccante del Napoli ha indossato la maglia numero 4 di Leonardo Spinazzola non appena è finito l’incontro. Poi i canti dei compagni, i festeggiamenti e il coro “ole ole ole, Spina!”. Il gruppo c’è ed in finale, da casa o dallo stadio, ci sarà anche Spinazzola.