Italia in finale, gli azzurri vincono 4-2 ai rigori contro la Spagna

Non sono bastati 120 minuti ad Italia e Spagna per decidere chi dovesse rimanere a Wembley, solo il quinto rigore di Jorginho è riuscito a rompere l’equilibrio perfetto tra le due squadre. Domenica sera a Londra ci saranno gli azzurri di Roberto Mancini in campo contro la vincente di Inghilterra-Danimarca.

I tempi regolamentari sono finiti 1-1, nella prima frazione di gioco solo un’occasione per la roja a cui si è opposto perfettamente Gigio Donnarumma. Poi partita equilibrata fino alla rete di Chiesa. Al 60esimo minuto l’attaccante della Juventus ha sfruttato un ribaltamento di fronte partito proprio dalle mani del nuovo portiere del Paris Saint Germain, passato dai piedi di Verratti, Insigne ed Immobile: poi ci ha pensato il classe ’97 scuola Fiorentina a poggiare la palla nel set. Dopo il vantaggio l’Italia si è abbassata troppo e i cambi di Mancini non hanno pagato. Immobile per Berardi, Verrati al posto di Pessina e il cambio tra Toloi ed Emerson Palmieri hanno schiacciato troppo la squadra. Luis Enrique mette mano alla panchina e lancia Morata. Il pareggio spagnolo arriva al minuto 80, quando Morata dopo uno scambio con Dani Olmo batte solo davanti a Donnarumma. Ai rigori poi gli errori di Locatelli, Morata e Dani Olmo, e il penalty decisivo di Jorginho ci regalano una meritata finale.

La quarta finale: Danimarca o Inghilterra?

Tra pochi giorni a Wembley l’Italia scenderà in campo per la sua quarta finale dei campionati Europei. Contro potrà trovare o la Danimarca, cenerentola della competizione. Dopo lo shock di Eriksen alla prima gara, e la sconfitta contro il Belgio, i danesi si sono qualificati come migliori terzi fino ad arrivare alla semifinale contro gli inglesi di Southgate. Per i tre leoni storia simile. Le prime gare degli inglesi non sono state molto convincenti, poi il redivivo Henry Kane ha cominciato il suo torneo. Domani sera l’esito della partita ci darà il nostro avversario di domenica.