Spese aziendali: le carte prepagate semplificano la gestione?

Le spese aziendali sono un fardello che ricade spesso sugli uffici amministrativi. La rendicontazione è infatti un processo tortuoso e complicato, che può sottrarre molto tempo ad altre mansioni; tuttavia, la difficoltà più evidente risiede soprattutto nell’impossibilità di trovare una giusta corrispondenza tra le spese effettuate e le relative ricevute, con un conseguente rallentamento dei processi burocratici e un inutile spreco di risorse. A ostacolare l’iter è il fatto che molte imprese, per le loro spese aziendali, continuano ad affidarsi a sistemi spesso obsoleti, che si effettuano soprattutto manualmente ostacolando il lavoro degli uffici.

Le spese aziendali: anticipi di cassa e rimborsi

Quando si tratta di spese aziendali, spesso si cerca di trattare il problema senza mai giungere a una vera soluzione. Alcune aziende prevedono, infatti, un forfait da accreditare con il compenso al collaboratore, altre dispongono che sia il dipendente ad anticipare le spese, altre ancora provvedono a un anticipo di cassa. Questi processi, però, spesso ingigantiscono il problema e inoltre non alleggeriscono in alcun modo il lavoro che grava sugli uffici amministrativi. La risposta, in questo caso, la dà la tecnologia, con un sistema di carte prepagate in grado di gestire le spese aziendali.

Le carte prepagate al servizio delle spese aziendali

Uno dei metodi più innovativi per semplificare la rendicontazione lo propone Soldo con un sistema di carte prepagate aziendali che alleggerisce l’iter burocratico che deriva dalla gestione delle spese aziendali. Con Soldo, infatti, ogni impresa può fornire ai propri dipendenti, o ai collaboratori esterni, delle carte prepagate Mastercard, tutte ricaricabili e con limiti personalizzabili.

Le prepagate che fanno parte del sistema possono essere associate ai lavoratori in maniera nominale e modulate al variare delle mansioni. Inoltre, la ditta può imporre a ogni carta una soglia massima di spesa, che può essere ridotta o aumentata in base alle necessità.

Le carte prepagate Soldo consentono di effettuare transazioni di denaro in tempo reale e in maniera gratuita; hanno un effetto immediato e sono utili in tutti quei casi in cui il collaboratore si ritrovi ad affrontare una situazione di emergenza.

Monitorare e personalizzare le spese con le carte Soldo

Uno dei vantaggi delle carte Soldo consiste nel poter disporre trasferimenti di denaro in automatico, qualora il saldo scenda sotto un certo limite stabilito. Ogni transazione, naturalmente, resta memorizzata sul sistema centrale e può essere consultata, all’occorrenza, per monitorare le spese dei collaboratori.

Ma non è tutto: a rendere le carte Soldo piacevolmente smart è l’applicazione relativa ai tag, la possibilità di associare a ogni acquisto un termine identificativo, che ne consenta l’archiviazione ordinata e la facile consultazione. A scegliere i tag, naturalmente, è l’azienda, che al variare delle attività imprenditoriali può predisporre diverse categorie.

Un’ulteriore semplificazione consiste nella nota spese semplificata: tramite l’app i dipendenti hanno la possibilità di controllare saldo e spese, aggiungere informazioni alla transazione (come data, importo, valuta, cambio, esercente ecc..) e anche le foto dei giustificativi.

Gli altri vantaggi delle carte Soldo

L’utilizzo di Soldo per la gestione della rendicontazione aziendale apporta dei benefici immediati e duraturi.

Senza contare il risparmio che comporta alleggerire l’amministrazione del compito di dover associare, a ogni spesa, la relativa ricevuta. Naturalmente, grazie all’app e al sistema di web console associati a Soldo, ogni realtà imprenditoriale può contare su un resoconto completo in tempo reale: proprio per questo, le carte Soldo possono aiutarti a risolvere alcuni i problemi legati alle spese aziendali, integrandosi con efficienza con ogni genere di software