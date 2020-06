La bufala della Spagnola e dei 50 milioni di morti dopo il vaccino

Da qualche giorno gira su Facebook questo banner che afferma: “Allora, Coronavirus: l’OMS ha detto “si sta comportando come la Spagnola: andò giù in estate e tornò in autunno con 50 milioni di morti”, ma l’OMS NON vi DICE che quei 50 milioni di morti, morirono proprio dopo essersi vaccinati”. Si tratta di una bufala terroristica.

L’influenza spagnola fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo. Arrivò a infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, provocando in totale il decesso di 50 milioni di persone su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. Il primo vaccino antinfluenzale fu invece sperimentato in Unione Sovietica nel 1936. Come abbia potuto un vaccino sperimentato per la prima volta nel 1936 fare 50 milioni di morti nel 2020 è un mistero che soltanto una poderosa girata di sugo potrebbe risolvere: sarà stato Bill Gates?