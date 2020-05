L’intervista di Repubblica a George Soros su Salvini che vuole l’Italexit

Enrico Franceschini su Repubblica oggi intervista George Soros, che parla della Cina come una minaccia, del Recovery Fund e dei sovranisti italiani:

«Per me è ovvio che la Cina costituisce una minaccia: lo ripeto, Xi è un dittatore, che ha consolidato un regime basato su principi totalmente opposti a quelli dell’Unione europea. Ma questo non è ancora ben chiaro ai Paesi della Ue, né agli ambienti industriali, specialmente in Germania, che vedono la Cina come un partner economico, senza rendersi conto che fare dipendere le nostre infrastrutture dalla tecnologia cinese ci espone a ricatti e condizionamenti».

L’effetto negativo del coronavirus sull’economia dell’eurozona durerà a lungo?

«Più a lungo di ciò che pensa la maggior parte della gente. Uno dei problemi è che il virus muta rapidamente e ciò renderà più difficile sviluppare un vaccino affidabile».

Che cosa rischia la Ue se i cosiddetti Paesi frugali, Olanda, Danimarca, Svezia e Austria, insisteranno a bloccare un fondo di emergenza per i paesi più colpiti dalla pandemia?

«Se la Ue non è in grado di approvare misure eccezionali rischia di non sopravvivere. Non si tratta di una possibilità teorica, ma di una prospettiva tragicamente reale».