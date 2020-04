Il sondaggio Winpoll e i governatori bocciati (insieme al governo)

Un sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore oggi analizza cosa pensano gli italiani della risposta delle istituzioni nell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e mostra come se il governo viene bocciato per l’incredibile ritardo nei provvedimenti dell’economia, l’insoddisfazione nei confronti dei governatori del centrodestra in alcune realtà è palpabile, mentre nei confronti dell’Europa c’è un malessere profondo che se sfruttato politicamente nei prossimi mesi potrebbe diventare il detonatore di una crisi.

Il sondaggio è stato fatto prima del 23 Aprile, cioè prima dell’incontro del consiglio europeo che doveva decidere su ulteriori misure, quali il Recovery Fund. Riguardo la diffusione del virus, gli italiani pensano che abbiano pesato gli errori del governo (49%) e quelli di alcune regioni (38%).

Ma se è il 55% a non essere per nulla o a essere poco soddisfatto del governo nazionale, si vede a occhio nudo che anche per quanto riguarda gli enti locali ci sono promossi e bocciati. Promosso è sicuramente Luca Zaia, bene anche Bonaccini mentre per Attilio Fontana la bocciatura arriva al 54% del campione, e questo – per una regione storicamente di destra come la Lombardia – sembra piuttosto significativo.

Per niente a sorpresa, vista la ola che si forma su Facebook ogni volta che apre bocca, anche Vincenzo De Luca registra una percentuale altissima di soddisfazione – più alta di quella di Zaia – mentre nel complesso Enrico Rossi se la cava molto bene e Alberto Cirio finisce dietro la lavagna in Piemonte.

Un’altra bocciatura fragorosa è per il governo sul tema dei provvedimenti economici. Meritata, visto che il decreto Aprile che doveva arrivare nei primi giorni del mese ancora latita e siamo al 28. Nel complesso, quelli insoddisfatti sono il 70% del campione.

Sul Sole 24 Ore Roberto D’Alimonte analizza invece la questione del sentimento antieuropeo:

Per ora registriamo che solo all’interno del Pd esiste una maggioranza di intervistati con una opinione favorevole verso l’Unione, mentre nel caso del M5s solo il 12% lo sono. Non sorprende quindi che anche su un eventuale ricorso al MES le posizioni siano più o meno simili. Il 62% degli intervistati non ne vuole sentir parlare, compreso il 79% degli elettori pentastellati. Qui la differenza la fanno gli elettori di Forza Italia le cui preferenze sono più vicine a quelle del Pd che a quelle dei loro storici alleati nel centrodestra. Il quadro è chiaro. L’austerità del passato e la mancata solidarietà del presente hanno scavato un fossato tra gli italiani e l’Europa. Tant’è che alla domanda se sia una cosa positiva o no far parte della Unione il 35% ha risposto sì, il 42% no e il 23% sta in mezzo.

Questi dati non mettono in discussione l’appartenenza alla Unione o all’ Euro ma rivelano un malessere profondo che se sfruttato politicamente nei prossimi mesi potrebbe diventare il detonatore di una grave crisi che il nostro paese non si può permettere. Già prima dello scoppio della pandemia il sostegno degli italiani all’Euro era il più basso tra tutti i paesi della Unione Monetaria (Eurobarometro Novembre 2019) . È un malessere frutto non solo di demagogia ma anche di scarsa e cattiva informazione. In che condizioni sarebbe l’Italia oggi senza l’Europa, senza gli interventi della Banca Centrale Europea ? Quanti italiani sanno che la BCE ha deciso recentemente di acquistare anche titoli spazzatura proprio in previsione del fatto che il nostro debito pubblico potrebbe finire in quella categoria? Quanti si rendono conto della importanza per noi di questa misura?