Il sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia

Un sondaggio di Troisi Ricerche sulle elezioni regionali in Puglia dice che Michele Emiliano sarebbe riconfermato alla guida della Puglia con almeno il 41,1 per cento delle preferenze, contro il 37,6 che porterebbe a casa l’eurodeputato di Maglie Raffaele Fitto, suo principale avversario nelle urne del 20 e 21 settembre.

Secondo Repubblica Bari la forbice si allarga quando la domanda dei sondaggisti non è più “chi ha intenzione di votare come presidente della Regione?”, ma “secondo lei chi vincerà le elezioni regionali?”.

In questo caso quasi il 50 per cento di chi ha dato una risposta diversa dal “non so” indica Emiliano come vincitore della contesa lettorale di settembre. Numeri alla mano, il presidente in carica sarebbe riconfermato con il 48,5 per cento dei voti. Invece soltanto il 38,9 per cento degli intervistati scommette su una vittoria del candidato di Fratelli d’Italia incoronato dalla presidente nazionale del partito, Giorgia Meloni.