Cosa pensano gli elettori di Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle del nuovo governo in via di formazione? In maggioranza entrambi gli elettorati sono favorevoli, anche se è più netto il sì del PD rispetto a quello del M5S. Questo il risultato del sondaggio di SWG per il Tg di La7 mostrato oggi da Enrico Mentana durante la Maratona.

Il sondaggio degli elettori M5S e PD sul governo Conte Bis

Secondo la rilevazione gli elettori del Partito Democratico sono favorevoli al 69%, i contrario ammontano a un quarto del partito e i non so arrivano al 9%. Tra gli elettori del M5S il giudizio è invece positivo al 51% e negativo al 40%; anche per loro c’è un 9% che non si esprime. C’è quindi un’area più pronunciata tra i grillini riguardo l’ipotesi di un accordo con il PD ma, ricordiamolo, su Rousseau non votano gli elettori grillini ma gli attivisti, ovvero gli iscritti al M5S.

È interessante poi notare che gli elettori del PD sono considerevolmente più favorevoli all’ipotesi di accordo, forse in virtù dello spauracchio Salvini.

Sempre secondo gli elettori del Partito Democratico il fatto che Giuseppe Conte rimanga premier anche nel governo che vede il PD dentro al posto della Lega è visto in maniera più o meno positiva da gran parte degli elettori ed è considerato inaccettabile solo dal 7% degli elettori.

