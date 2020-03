Sondaggi Tg La7, Sinistra Italiana sorpassa Italia Viva

I sondaggi del Tg di La7 illustrati ieri da Enrico Mentana ed effettuati da SWG dicono che sia la Lega che il Partito Democratico perdono voti mentre il MoVimento 5 Stelle guadagna uno 0,3%. Balzo in avanti di Fratelli d’Italia che cresce di quasi un punto percentuale in una settimana così come torna addirittura a crescere Forza Italia. Al 3,6% nella parte alta (si fa per dire) della classifica compare stavolta Sinistra Italiana / MDP Articolo uno che sorpassa Italia Viva guadagnando di colpo uno 0,3%.

Il risultato è frutto di una flessione importante di Italia Viva, che perde in una sola settimana lo 0,6% e scende al 3,2% mentre Azione di Carlo Calenda è al 2,8% e i Verdi al 2,2%; anche +Europa arranca al 2,1% e sta sotto i Verdi mentre Cambiamo! di Giovanni Toti è all’1,2%.

