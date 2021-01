Sondaggi: gli italiani preferiscono Conte a Salvini

Ieri Nando Pagnoncelli a Dimartedì ha illustrato i sondaggi Ipsos della settimana che questa volta si sono focalizzati sui protagonisti della crisi di governo: Conte, Renzi e Salvini. La rilevazione di Pagnoncelli ha sondato qual è la popolarità del premier dimissionario e del personaggio politico che, se si dovesse andare a elezioni e il centrodestra formasse un governo, sarebbe il candidato a sostituirlo:

Salvini si ferma al 29% dei consensi mentre praticamente la metà degli intervistati vorrebbe ancora Giuseppe Conte alla guida del Paese. La domanda successiva ha indagato l’umore dei cittadini riguardo l’apertura della crisi di governo. Renzi ha fatto bene? Per il 65% no. E il restante 23% che approva, ha poi precisato Pagnoncelli, è formato da elettori di centrodestra che ovviamente vedono la crisi come un’occasione ghiotta nel caso di elezioni anticipate.

Riguardo la possibilità di un nuovo governo con dentro Italia Viva i contrati sono il 69%, ulteriore prova che la mossa del cavallo di Renzi non è stata ritenuta una buona idea da molti italiani:

In realtà i giochi sono ancora aperti e in questo momento Conte, come abbiamo spiegato, potrebbe avere la necessità di richiamare Italia Viva nella maggioranza per avere il reincarico. Sempre che Renzi non ponga un veto sul suo nome. Ma a leggere le rilevazioni di Pagnoncelli non sarebbe una decisione molto popolare.